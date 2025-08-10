Adana’da marulu beğenmeyen bekçi, 14 yaşındaki market çalışanını dövdü: Adli kontrolle serbest kaldı

Adana’da sipariş ettiği marulu beğenmediği gerekçesiyle 14 yaşındaki market çalışanını darbeden mahalle bekçisi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı, Valilik idari soruşturma başlattı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Adana’da marulu beğenmeyen bekçi, 14 yaşındaki market çalışanını dövdü: Adli kontrolle serbest kaldı
Yayınlanma:

Adana’nın Çukurova ilçesinde, sipariş ettiği marulu beğenmeyen mahalle bekçisi K.K., markette çalışan 14 yaşındaki A.Ç.’yi darbetti. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası bekçi gözaltına alındı.

Olay, 100. Yıl Mahallesi’nde bulunan bir markette meydana geldi. İddiaya göre, dayısının marketinde çalışan A.Ç., telefon uygulaması üzerinden verilen sipariş kapsamında marulu bekçi K.K.’ye götürdü. Sipariş sonrası marketi arayan K.K., ürünü beğenmediğini belirtti. Ardından markete gelen bekçi, 14 yaşındaki çocuğu darbederek yaralanmasına neden oldu.

Çocuğun ailesi hastaneden darp raporu aldıktan sonra polise başvurdu. Gözaltına alınan K.K., adliyeye sevk edildi.

Adana Valiliği, olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Söz konusu mahalle bekçisi, Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla mevcutlu olarak adliyeye sevk edilmiştir. Hakkında idari ve disiplin soruşturması başlatılmıştır” ifadelerine yer verdi.

K.K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dolar 50 TL'yi aşacak mı? ING Bank’tan dikkat çeken tahminDolar 50 TL'yi aşacak mı? ING Bank’tan dikkat çeken tahminEkonomi
Caretta caretta “Tuba” İztuzu’ndan denize bırakıldıCaretta caretta “Tuba” İztuzu’ndan denize bırakıldıYurt
Alacak verecek kavgası kanlı bitti: İl Genel Meclis Üyesi dahil 3 yaralıAlacak verecek kavgası kanlı bitti: İl Genel Meclis Üyesi dahil 3 yaralıYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

market bekçi serbest bırakıldı adana çukurova
Günün Manşetleri
Vatan Partisi’nden Maduro’ya destek
4 şehirde denize girmek yasaklandı!
Gazze’de can kaybı 61 bini aştı
Azerbaycan-Ermenistan Barış Deklarasyonu
İstanbul’da dev “Huzur” operasyonu
Fidan-Sisi görüşmesi
Çanakkale’de çifte orman yangınında son durum
Kırmızı bültenle aranan suçlular yakalandı!
2 büyük yangından biri kontrol altında, 4 şüpheli gözaltında
“Tüm gövdemizi taşın altına koyuyoruz, tarihi bir sürecin içindeyiz”
Çok Okunanlar
Dolar 50 TL'yi aşacak mı? Dolar 50 TL'yi aşacak mı?
Marulu beğenmedi, market çalışanı çocuğu dövdü Marulu beğenmedi, market çalışanı çocuğu dövdü
Tuba yine yollarda: İztuzu’ndan ikinci dünya turu Tuba yine yollarda: İztuzu’ndan ikinci dünya turu
Meteoroloji’den uyarı: Bazı iller 45 dereceyi görecek Meteoroloji’den uyarı: Bazı iller 45 dereceyi görecek
Altında yükseliş başladı: İslam Memiş gram altında 6 bin TL için tarih verdi! Altında yükseliş başladı: İslam Memiş gram altında 6 bin TL için tarih verdi!