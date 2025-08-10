Adana’da marulu beğenmeyen bekçi, 14 yaşındaki market çalışanını dövdü: Adli kontrolle serbest kaldı

Adana’nın Çukurova ilçesinde, sipariş ettiği marulu beğenmeyen mahalle bekçisi K.K., markette çalışan 14 yaşındaki A.Ç.’yi darbetti. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası bekçi gözaltına alındı.

Olay, 100. Yıl Mahallesi’nde bulunan bir markette meydana geldi. İddiaya göre, dayısının marketinde çalışan A.Ç., telefon uygulaması üzerinden verilen sipariş kapsamında marulu bekçi K.K.’ye götürdü. Sipariş sonrası marketi arayan K.K., ürünü beğenmediğini belirtti. Ardından markete gelen bekçi, 14 yaşındaki çocuğu darbederek yaralanmasına neden oldu.

Çocuğun ailesi hastaneden darp raporu aldıktan sonra polise başvurdu. Gözaltına alınan K.K., adliyeye sevk edildi.

Adana Valiliği, olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Söz konusu mahalle bekçisi, Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla mevcutlu olarak adliyeye sevk edilmiştir. Hakkında idari ve disiplin soruşturması başlatılmıştır” ifadelerine yer verdi.

K.K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.