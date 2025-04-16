Antalyalılar ayakta: Arkeoloji Müzesi yıkılmasın, güçlendirilsin

İnşaat Mühendisleri Odası’nın “bina güçlendirilsin” çağrısına, Vatan Partisi ile Akdeniz Gençlik Sanat Araştırma ve Eğitim Derneği de destek verdi.

"Rapor kamuoyuyla paylaşılmadı, inandırıcı gelmiyor"

Müze binasının 2020 yılında yapılan ekspertiz çalışmasında depreme karşı dayanıksız olduğu tespit edildi. Ancak son beş yıldır müze ziyarete açık durumda ve eserler sergilenmeye devam ediyor. Uzmanlar, bu durumun çelişkili olduğunu savunuyor ve raporun kamuoyuna açıklanmasını istiyor.

"yıkmak değil, güçlendirmek gerekir"

Konuya dair tepkilerden biri, Akdeniz Gençlik Sanat Araştırma ve Eğitim Derneği Proje Koordinatörü Özer Satılmış Özgüç’ten geldi. Müze binasının aynı zamanda bir kültür varlığı olduğuna dikkat çeken Özgüç, şu ifadeleri kullandı:

“Antalya’da dev bir üniversite var. Akdeniz Üniversitesi’nin inşaat bölümü bu tür yapıları güçlendirme kapasitesine sahip. Müze yetersiz kalıyorsa, yeni bir müze başka bir yerde yapılabilir ama mevcut bina korunmalı.”

"tarihi silmeyin, hafızamızla oynamayın"

Vatan Partisi Antalya İl Başkanı Ahmet Özbay da müzenin yıkılmaması gerektiğini şu sözlerle dile getirdi:

“Burası bir kültür ocağı. Lütfen bu kültür ocağıyla oynamayın. İyileştirin, daha da güzelleştirin ama yıkmayın. Burası sadece bir bina değil, kolektif hafızamızın bir parçası.”

Bazı vatandaşlar da tepkilerini şu sözlerle dile getirdi:

“Antalya’nın yerlisi olarak müzenin güçlendirilmesini ama yıkılmamasını talep ediyoruz. 53 yıllık bir bina tarihi silmezsiniz. Bu yapı geleceğe tutunmanın bir parçasıdır.”

"koruma talebi reddedildi, itiraz yolda"

Öte yandan Antalya Kültürel Miras Derneği’nin müze binasının tescillenerek korunması yönündeki talebi Koruma Kurulu tarafından reddedildi. Dernek, karara karşı Koruma Yüksek Kurulu’na başvuruda bulunacağını duyurdu.