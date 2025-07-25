Arızalanan otobüse kamyonet çarptı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Ankara’nın Elmadağ ilçesinde meydana gelen kazada, arızalanarak yol kenarında duran yolcu otobüsüne kamyonet çarptı. 06 DAN 119 plakalı kamyonette bulunan sürücü B.C. ve yolcu H.T. olay yerinde yaşamını yitirdi. Araçta bulunan A.Ş. ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

OTOBÜS 25 YOLCU TAŞIYORDU

Kaza, Ankara-Kırıkkale yolunun 40’ıncı kilometresinde meydana geldi. Topçam Turizm’e ait 06 BD 081 plakalı, 25 yolcu taşıyan otobüs, iddiaya göre teknik arıza nedeniyle yol kenarında durdu. Bu sırada arkadan gelen kamyonet, duran otobüse çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Kamyonette sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla araçtan çıkarıldı. Sağlık ekipleri, kamyonette bulunan B.C. ve H.T.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

ACILI BABA DA OLAY YERİNE GELİRKEN KAZA YAPTI

Kazayı öğrenen hayatını kaybedenlerden birinin babası, 07 ABS 10 plakalı otomobiliyle olay yerine gelirken yolda takla attı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan baba, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası bölgede güvenlik önlemleri alınırken, polis ekipleri olayla ilgili detaylı inceleme başlattı.