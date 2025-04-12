Avcılar'da metrobüs kazası

Avcılar'da metrobüs, önünde seyreden bir başka bir metrobüse çarptı. Kazada hafif yaralanan yolcular olduğu öğrenildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Avcılar'da metrobüs kazası
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Edinilen bilgilere göre olay, Avcılar İBB Sosyal Tesisleri metrobüs durağında yaşandı. Beylikdüzü-Zincirlikuyu seferini yapan bir metrobüs, durakta önündeki metrobüse çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre bazı yolcular hafif yaralandı. Bölgeye sağlık ekibi ve itfaiye sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

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