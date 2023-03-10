Afet bölgesine 1.5 milyar euro'luk destek

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, depremlerden etkilenen bölgelere gelecek iki yıl boyunca 1.5 milyar euro'ya kadar yatırım kararı aldığını duyurdu.

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Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, deprem bölgelerine 1,5 milyar avroya varan yatırım yapacağını duyurdu.

Bankadan yapılan açıklamada, söz konusu kaynağın özel sektörün desteklenmesi ve altyapı yatırımları için harcanacağı belirtildi.

DEPREMDEN ETKİLENEN İŞLETME VE BİREYLERE KREDİ

Bankanın desteği, depremlerden doğrudan etkilenen işletmeler ve bireyler için yerel bankalara verilen 600 milyon avroluk kredi limitlerini içerecek. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Türkiye'ye 2009 yılından bu yana yaklaşık 17 milyar avro, 2022 yılında da 1,6 milyar avroluk yatırıma imza attı.

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