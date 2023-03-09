Dünya Kupası konteynerleri Hatay'da

Katar'da 2022 Dünya Kupası için hazırlanan konteynerlerin 10 binini depremzedeler için Türkiye'ye gönderdi.

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Katar, Türkiye'deki depremzedelerin yaralarını sarmak için kardeşlik elini uzattı. 2022 Dünya Kupası için hazırladığı konteynerleri afet bölgesinde gönderdi. Şimdi bu konteynerlerle Hatay'da Katar-Türkiye Kardeşlik Konteyner Kenti kuruluyor.

Gönderilecek konteynerlerden 5 bini Hatay'a yerleştiriliyor. Katar-Türkiye Kardeşlik Konteyner Kenti kuruluyor.

İçerisinde yatak, duş ve tuvaletin bulunduğu 600 konteynerin kurulumunda son aşamaya gelindi. İstanbul Gaziosmanpaşa Kaymakamı ve konteyner kentin koordinatörü İskender Yönden anlattı.

# deprem # konteyner # katar

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