Dünya Kupası konteynerleri Hatay'da
Katar'da 2022 Dünya Kupası için hazırlanan konteynerlerin 10 binini depremzedeler için Türkiye'ye gönderdi.
Katar, Türkiye'deki depremzedelerin yaralarını sarmak için kardeşlik elini uzattı. 2022 Dünya Kupası için hazırladığı konteynerleri afet bölgesinde gönderdi. Şimdi bu konteynerlerle Hatay'da Katar-Türkiye Kardeşlik Konteyner Kenti kuruluyor.
Gönderilecek konteynerlerden 5 bini Hatay'a yerleştiriliyor. Katar-Türkiye Kardeşlik Konteyner Kenti kuruluyor.
İçerisinde yatak, duş ve tuvaletin bulunduğu 600 konteynerin kurulumunda son aşamaya gelindi. İstanbul Gaziosmanpaşa Kaymakamı ve konteyner kentin koordinatörü İskender Yönden anlattı.