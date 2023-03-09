Betona su kattılar, itiraz eden mühendise saldırdılar

Uşak’ta yapı denetim mühendisi, numune aldıktan sonra gözü önünde betona su katıldı. İtiraz eden mühendis ve stajyeri darp edildi.



Olay 1 Mart günü Kemalöz Mahallesi'nde 4 katlı bir konut inşaatında yaşandı.



Yapı denetim firması kontrol mühendisi ile stajyeri, inşaat sahasına girerek beton dökümü sırasında ilk mikserden numune aldı.



Numune alımından sonra beton mikserine su katıldığını fark eden görevliler, durumuna itiraz ederek, betondan bir kez daha numune aldı.



Aynı şantiyede ikinci mikserin beton dökümü sırasında yine betona su katıldığını gören kontrol mühendisi, yüksek makine gürültüsü nedeniyle el işaretleri ile durumu kalıp ustalarına anlatmaya çalıştı.



Kalıp ustaları mühendisi binanın üst katlarına çağırdı. Stajyer ve mühendis binaya çıkmaya çalışırken merdivenlerde inşaatın kalıp ustalarının saldırısına uğradı. Mühendis ve stajyer darp raporu alarak, inşaat ustalarından şikâyetçi oldu.



Uşaklı mühendisler, kent meydanında yaptıkları basın açıklamasıyla olayı kınadı. saldırıyı kınadı. İnşaat Mühendisleri Odası Uşak Şubesi Başkanı Ümit Alp, sorumluların cezalandırılmasını istedi.