Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih'te esnaf ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih'te esnaf ziyaretinde bulunarak, vatandaşlarla çay içip, sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, akciğerlerinde su toplanması ve iç kanama teşhisiyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybeden iş insanı Kemal Coşkun için Fatih Camisi'nde düzenlenen törene katıldı.

ESNAF ZİYARETİ YAPTI

Erdoğan, törenin ardından cami çevresinde kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla çay içerek sohbet etti. Bu sırada Cumhurbaşkanlığı ekiplerince çocuklara oyuncak dağıtıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretin ardından ilçeden ayrıldı.

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