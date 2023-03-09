Çiftçi gübre bekliyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından üretimde sorun yaşayan çiftçiler dertlerini Ulusal Kanal'a anlattı.

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Depremlerin etkilediği bölgelerde çiftçi üretime devam etmek istiyor. Ulusal Kanal'a konuşan Kahramanmaraş Pazarcık Ziraat Odası Başkanı Ali Çiftepala, şu an gübre sorunu olduğuna dikkat çekti. Çiftepala, üreticinin acil ihtiyacının karşılanması için çağrı yaptı.

Ulusal Kanal'a konuşan Kahramanmaraş Pazarcık Ziraat Odası Başkanı Ali Çiftepala, şu an gübre sorunu olduğuna dikkat çekti.

Çiftepala, üreticinin acil ihtiyaçlarının karşılanması için desteğe ihtiyacı olduğunu söyledi.

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