Depremde yaşadıkları paniğe rağmen görevi bırakmadılar

Osmaniye Acil Çağrı Merkezi'nde görevli İbrahim Halil Karalök, deprem anında masanın altına girerek "çök, kapan, tutun" hareketi yaptığını anlattı.

Sarsıntının bitmesiyle bir binanın yıkıldığına ilişkin ilk çağrıyı aldığını aktaran Karalök, yaşadıkları dehşete rağmen hemen ekiplerin yönlendirmesini yaptığını söyledi.

İlk çağrıdan sonra da yoğun şekilde bina yıkılmalarıyla ilgili aramalar geldiğini belirten Karalök, "O gün gerçekten çok zordu. O an biz de panikledik, vatandaşlar da panikledi. Çağrıları alıp ekipleri yönlendirmeye başladıkça o paniğimiz azaldı ve görevimize konsantre olmaya başladık. O gün tüm personel, çağrı almaya çalıştık. İşimizi düzgün ve verimli şekilde yaptığımıza inanıyorum." diye konuştu.

Karalök, depremden sonraki günlerde özellikle enkaz altından merkezi arayanların olduğunu ve ekipleri hızlı şekilde verilen adreslere yönlendirdiklerini ifade etti.

"GERÇEKTEN ÇOK ZOR SAATLER YAŞADIK"

Çalışanlardan Fatih Curabaz da sarsıntıyla merkezin çatı yalıtımının döküldüğünü ve depremin yıkıcılığını o şekilde anladığını dile getirdi.

Depremin ardından ilk çağrısının 4 katlı bir binanın yan yattığı ve içeride mahsur kalanların bulunduğuyla alakalı olduğunu anlatan Curabaz, şunları kaydetti: