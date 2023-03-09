Enkazda hayvan kurtarma çalışması

Hatay'da İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri, hasarlı binalarda mahsur kalan hayvanları sahiplerine teslim ediyor.

SOKAKLARA MAMA VE SU BIRAKILIYOR

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polisler, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen kentte sahipli ve sahipsiz hayvanlar için de çalışmalarını sürdürüyor.Sahipsiz hayvanları tedavileri için veterinerlere ulaştıran polis ekipleri, evlerde mahsur kalan evcil hayvanları da birçoğu enkaz haline gelmiş binalardan çıkararak sahiplerine teslim ediyor. Polis ekipleri, sahipsiz hayvanlar için çeşitli noktalara mama ve su da bırakıyor.