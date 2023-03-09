Çadırkentte 1 gün

Hatay'da çadırda kalan vatandaşlar Ulusal Kanal'a konuştu. Çadır ve yemek ihtiyacı giderilen depremzedeler bir an önce evlerine kavuşmak istiyor.

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Aydın Valiliği'nin Hatay Antakya'da kurduğu çadırda depremzedeler yaşamını sürdürmeye çalışıyor.
Bozdoğan Çadır kentinde birçok ihtiyaç gideriliyor ancak yurttaşlar evlerini özlüyor.Antakya'da devlet millet el ele.

BİRLİKTE ODUN KESİYORLAR

Mehmetçik ve vatandaşlar birlikten kuvvet doğan anlayışıyla hareket ediyor. Depremzedeler için odun kesiliyor.
 

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