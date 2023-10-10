Ayı Sarıkamış'ta Dehşet Saçtı

Yırtıcı ve yabani hayvanlar arasında gösterilen ayılar yiyecek bulmak için sık sık köylere iniyor. Adres yine Kars'ın Sarıkamış ilçesi oldu. 2 çiftçi ve çocuğunu okula götüren bir baba ayının hedefi oldu.

Ayı Sarıkamış'ta Dehşet Saçtı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 3 kişi bozayının saldırısında yaralandı.

Yukarı Sallıpınar köyüne sabah saatlerinde yavrularıyla inen bozayı, çiftçilerden Onur Çavur, kardeşi Enes Çavur ve Özgür Kaya'ya saldırdı.

Boz ayının saldırısında yaralanan 3 kişi, Sarıkamış Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Yaralılardan Özgür Kaya da çocuğunu okula götürürken saldırıya uğradı.

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