Ayı Sarıkamış'ta Dehşet Saçtı
Yırtıcı ve yabani hayvanlar arasında gösterilen ayılar yiyecek bulmak için sık sık köylere iniyor. Adres yine Kars'ın Sarıkamış ilçesi oldu. 2 çiftçi ve çocuğunu okula götüren bir baba ayının hedefi oldu.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 3 kişi bozayının saldırısında yaralandı.
Yukarı Sallıpınar köyüne sabah saatlerinde yavrularıyla inen bozayı, çiftçilerden Onur Çavur, kardeşi Enes Çavur ve Özgür Kaya'ya saldırdı.
Boz ayının saldırısında yaralanan 3 kişi, Sarıkamış Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Yaralılardan Özgür Kaya da çocuğunu okula götürürken saldırıya uğradı.
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