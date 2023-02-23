Bakan Akar Hatay'daki çadır kentte incelemede bulundu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Hatay’ı ziyaret etti. Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile birlikte çadır kentte kurulan Mehmetçik Okulu'nda incelemeler yaptı, depremzedelerle görüştü.



200 çadırın bulunduğu çadır kentte vatandaşlarla bir araya gelen, taleplerini dinleyen Akar, Mehmetçiğin yemek dağıtım faaliyetini de takip etti.



Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı Doğal Afetler Arama Kurtarma Tabur Komutanından son çalışmalara ilişkin bilgi aldı.



İskenderun'a geçen Akar NATO'nun konteyner kent çalışmalarını yerinde inceledi.



Milli Savunma Bakanı Akar'ın son durağı, bölgede hastane olarak sağlık hizmeti vermeye başlayan Deniz Kuvvetleri Komutanlığının en büyük çıkarma gemisi TCG Bayraktar oldu.