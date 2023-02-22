Yağma iddialarına yanıt gibi olay: Tek bir gözlük bile alınmış değil

Kahramanmaraş depremleri nedeniyle yıkım yaşayan Malatya’da gözlük dükkanında ne cam kalmış ne kapı ama bir tek malzemesine haftalardır el süren yok.



Bu olay “Deprem bölgesinde yağma var” yalanına cevap niteliğinde. Dükkan Malatya’nın en işlek noktalarından İnönü caddesinde olmasına rağmen raflardaki ürünler hala yerinde.



Dükkanın karşı binasında yaşayan Ömer Faruk Çapar, “ dükkan ilk günden beri aynı şekilde duruyor” dedi.