Kahraman madenciler dönüş yolculuğuna geçti

11 ili etkileyen iki büyük depremin ardından cesur yürekli madenciler harekete geçmişti. Kimsenin giremediği pek çok enkaza giren madenciler yüzlerce can kurtarmıştı



Arama kurtarma faaliyetlerini bitiren madenciler şimdi ise dönüşe geçti.



Maden İş Sendikası Ege 1 Nolu Şube Başkanı Rıza Sal ve yönetimi kahraman madencileri beşyolda karşıladı.



Madencileri karşılamaya sendika yöneticileri, aileler, Soma Belediye Başkan Yardımcısı Sabır Tuna ve Şirket Yetkilileri katıldı.