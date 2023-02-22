Kahraman madenciler dönüş yolculuğuna geçti

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde büyük yıkıma sebep olan deprem nedeniyle Somalı madenciler enkaz altındaki nefeslere ulaşabilmek için bölgeye 1530 madenci gitmişti. Görevi tamamlayan madenciler dönüş yolculuğuna geçti.

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11 ili etkileyen iki büyük depremin ardından cesur yürekli madenciler harekete geçmişti. Kimsenin giremediği pek çok enkaza giren madenciler yüzlerce can kurtarmıştı

Arama kurtarma faaliyetlerini bitiren madenciler şimdi ise dönüşe geçti.

Maden İş Sendikası Ege 1 Nolu Şube Başkanı Rıza Sal ve yönetimi kahraman madencileri beşyolda karşıladı.

Madencileri karşılamaya sendika yöneticileri, aileler, Soma Belediye Başkan Yardımcısı Sabır Tuna ve Şirket Yetkilileri katıldı.

# Manisa # soma # madenci

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