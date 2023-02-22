OGM'den seyyar tamir ekibi

Deprem bölgesinde arızalanan iş makinaları böyle onarılıyor

Depremlerin ardından kente gelen Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 personel, seyyar tamir aracıyla enkazlarda çalışma yapan iş makinelerine destek oluyor.

İş makinelerinin çalışmalara ara vermemesi için gece gündüz yoğun mesai yapan ekip, ihtiyaç halinde araçların bakım ve tamirlerini gerçekleştiriyor.

Ekipteki tamirci Mehmet Açıkgöz, AA muhabirine, Denizli'den tamir ekibi olarak Adıyaman'a geldiklerini söyledi.

"SON ENKAZ KALKINCAYA KADAR ARAÇLARA DESTEĞIMIZI SUNACAĞIZ"

Ekipte 3 tamirci ve bir kaynakçının bulunduğunu ifade eden Açıkgöz, şöyle konuştu:

-Afet bölgesine gelen araçlar arızalandığı ya da bakıma ihtiyaç duyulduğu esnada yetişmek için çalışıyoruz. Lojistiğin aksamaması, enkazların bir an önce ortadan kalkması için hizmet vermekteyiz. Enkaz çalışmalarında arızalanan araçlar için 7/24 görev başındayız. İşlerin aksamaması için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Son enkaz yerden kalkıncaya kadar araçlara desteğimizi sunacağız.

Kaynakçı İbrahim Eskin de depremden hemen sonra bölgeye intikal ettiklerini belirterek, "Buradaki araçlarımızın tamir ve bakımlarını yapıp lojistiğini sağlıyoruz. Elimizden gelen tüm imkanları seferber ediyoruz. Gece, gündüz hiç fark etmez, bir telefon geldiğinde hemen aracı onarmak için oraya gidiyoruz. Gerçekten burada büyük felaket var, yaraların sarılması için devlet millet el ele verip çalışıyoruz. İnşallah kısa sürede toparlanırız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# iş makinası

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