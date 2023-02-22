'Proteo'nun ismi sokak hayvanları merkezinde yaşayacak

Arama kurtarma köpeği "Proteo"nun ismi Kocaeli'de yaşatılacak. Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde inşa edilen hayvan rehabilitasyon merkezine, Meksika arama kurtarma ekibinin Adıyaman'da ölen köpeği Proteo'nun ismi verildi.

Kahramanmaraş depremlerinin ardından Adıyaman’da görev yapan ve hastalanarak ölen Meksikalı arama kurtarma ekibinin köpeği Proteo’nun ismi, bir hayvan rehabilitasyon merkezine verildi.

Arama kurtarma çalışmalarında aktif rol alan özel eğitimli köpekler, hassas burunlarıyla tespit ettikleri hayatların enkazdan sağ çıkarılmasını sağladı. Onlardan biri de Meksika arama kurtarma ekibinin köpeği Proteo’du.

Meksika ekibinin çalışmalar sırasında rahatsızlanarak ölen köpeği Proteo'nun adı, Başiskele Belediyesince yapımı tamamlanan Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine verildi.

Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü, "Proteo'nun ismi yıllar boyunca bu merkezde anılacak." ifadesini kullandı.

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