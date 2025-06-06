Bakan Yerlikaya acı bilançoyu duyurdu: 10 vatandaşımız hayatını kaybetti

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya, bayram tatili boyunca trafik ekiplerinin güvenlik önlemlerini titizlikle sürdürdüğünü belirtti.

Ulaştırma Bakanlığı verilerine göre arefe gününde 2 milyon 591 bin 34 araç otoyollarda seyahat etti. Trafik ekipleri ise bu araçların 23 bin 275’ine hız ve radar kontrolü uyguladı. Bu oran yüzde 0,9 olarak kaydedildi.

Bakan Yerlikaya, trafik kurallarına uyan sürücülere teşekkür ederek, kural ihlali yapan sürücülerin de daha dikkatli davranacağına inandığını söyledi.

Yerlikaya, denetimlerin amaçlarının sadece ceza yazmak olmadığını, asıl hedefin trafik kazalarını önlemek ve can kayıplarını en aza indirmek olduğunu vurguladı. Bakan, sürücüleri trafik kurallarına uymaya çağırarak, “Bayram sevincimize hüzün karışmasın” mesajı verdi.

Son olarak, “Yollar bizleri sevdiklerimize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil” diyerek vatandaşlara güvenli sürüş uyarısında bulundu.