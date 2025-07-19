72 ilde uyuşturucu operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 72 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 1933 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Operasyonlarda 927 kilo uyuşturucu ve 1 milyon 296 bin hap ele geçirildi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
72 ilde uyuşturucu operasyonu
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72 İLDE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 1933 GÖZALTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 2 haftada 72 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 1933 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Yerlikaya, operasyonların detaylarını sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaştı.

927 KİLO UYUŞTURUCU VE 1 MİLYON 296 BİN HAP

Bursa, Adana, Gaziantep, İzmir, Konya, İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin, Samsun, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kayseri, Kocaeli, Tekirdağ, Muğla, Balıkesir, Manisa, Osmaniye, Afyonkarahisar, Malatya, Denizli, Sakarya, Aksaray, Trabzon, Kütahya, Hatay, Eskişehir, Van, Kırklareli, Aydın, Mardin, Kahramanmaraş, Adıyaman, Düzce, Giresun, Uşak, Bartın, Çanakkale, Nevşehir, Zonguldak, Amasya, Edirne, Elazığ, Niğde, Ordu, Yalova, Batman, Karaman, Kırıkkale, Bolu, Kilis, Çorum, Iğdır, Isparta, Şırnak, Erzurum, Ağrı, Karabük, Sinop, Tokat, Kars, Kırşehir, Bingöl, Bitlis, Burdur, Çankırı, Muş, Rize, Yozgat, Artvin ve Erzincan’da düzenlenen operasyonlara 3 bin 720 ekip, 6 bin 130 personel, 21 hava aracı ve 62 narkotik köpeği katıldı.

Operasyonlarda 927 kilogram uyuşturucu madde ve 1 milyon 296 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya, operasyonlarda görev alan tüm birimleri tebrik ederek şu açıklamayı yaptı:

“Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı ve operasyonları gerçekleştiren il emniyet müdürlerimiz ile polislerimizi tebrik ediyorum. Küresel bir felaket olan uyuşturucu ile mücadele, yalnızca bir güvenlik meselesi değildir, yarınlarımızın da meselesidir.”

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