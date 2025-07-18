Bakan Yumaklı açıkladı: Kırsalda bereket projesiyle çiftçiye destek sağlanıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın başlattığı Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi kapsamında 15 hayvan alan üreticiye her ay bir asgari ücret kadar destek verilecek. Iğdır’da yapılan ilk teslimatla projeye start verildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Bakan Yumaklı açıkladı: Kırsalda bereket projesiyle çiftçiye destek sağlanıyor
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Iğdır’ın Aralık ilçesindeki Kazım Karabekir TİGEM Çiftliği’nde düzenlenen ilk hayvan teslim törenine katıldı. Törende 14 çiftçiye toplam 235 hayvan teslim edildi. Programa Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen, Iğdır Valisi Ercan Turan, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel ve birçok çiftçi katıldı.

HER HAYVAN İÇİN YILLIK 18 BİN LİRA DESTEK VERİLECEK

Bakan Yumaklı, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, “Bu projede her bir hayvan için hak sahibi olan üreticilerimiz hayvan başına 18 bin lira yıllık bakım ve diğer masrafları için bizden destek alacak. Şöyle düşünelim, 15 hayvanı almış olan bir üretici bir asgari ücreti her ay almış olacak.” dedi.

Yumaklı, proje kapsamında hayvan bedelinin Ziraat Bankası tarafından 2 yıl ödemesiz, 3 ila 5 yıl vadeli sübvansiyonlu kredi ile karşılanacağını belirtti. Kredilerdeki faiz sübvansiyonunun yüzde 85’e kadar çıkabileceğini vurgulayan Bakan, bir yıllık TARSİM sigortasının da Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılacağını ifade etti.

2028’E KADAR SÜRECEK

Bakan Yumaklı, projeye yapılan başvuruların 18 kriter doğrultusunda değerlendirildiğini belirtti. Kadınlara, gençlere, depremzedelere, şehit yakınlarına ve meslek sahiplerine öncelik verildiğini aktaran Yumaklı, “Projeden yararlanacak olan kişilerin yüzde 42’si kadın, yüzde 80’i genç, yüzde 90’ı hayvancılıkla iştigal ediyor.” dedi.

Toplamda 4 bin 351 üreticiye hak sahipliği verildiğini açıklayan Bakan, 6 bin 472 üreticinin ise yedek listede yer aldığını söyledi. Yumaklı, projenin etaplar halinde 2028 yılına kadar devam edeceğini, gerekirse sürenin uzatılabileceğini belirtti.

Proje kapsamında etçi ırk ve gebe düve temin edilerek kırmızı et üretiminde verimlilik ve kalite artışının hedeflendiğini söyleyen Yumaklı, “Bu projenin gerçekleştirilmesi için bizlere cesaret veren, destek olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a huzurlarınızda şükranlarımı arz etmek istiyorum.” ifadelerini kullandı.

Teslim töreninin sonunda Bakan Yumaklı, hak sahiplerine sertifikalarını verdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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Kırsalda bereket projesiyle çiftçiye destek sağlanıyor
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