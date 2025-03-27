Bayramda kargolar açık mı? İşte çalışma saatleri

Bayramda kargo hizmetlerinin durumu en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Kargo firmaları, bayram süresince şu günlerde kapalı olacak:

30 Mart Pazar

31 Mart Pazartesi (Bayramın 1. günü)

1 Nisan Salı (Bayramın 2. günü)

2 Nisan Çarşamba gününden itibaren kargo firmaları yeniden alım ve dağıtıma başlayacak.

Arefe günü kargoların çalışma saatleri de merak edilen konular arasında. 29 Mart 2025 Cumartesi günü, arefe olması nedeniyle kargo firmaları yarım gün mesai yapacak.

MNG Kargo, Yurtiçi Kargo, Sürat Kargo ve Aras Kargo, saat 13.00’e kadar hizmet verecek.

Bazı kargo şirketleri ise normal mesai saatlerine kadar dağıtım yapmaya devam edebilir.

Kargo gönderimlerini planlayan vatandaşların bu saatleri dikkate alarak işlem yapmaları öneriliyor.