Bayramda kargolar açık mı? İşte çalışma saatleri

Ramazan Bayramı yaklaşırken, arefe günü ve bayram süresince kargo firmalarının çalışma durumu merak konusu oldu. Peki, bayramda kargolar açık mı? 29 Mart 2025 arefe günü kargo dağıtımı yapılacak mı?

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Bayramda kargolar açık mı? İşte çalışma saatleri
Yayınlanma: Güncellenme:

Bayramda kargo hizmetlerinin durumu en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Kargo firmaları, bayram süresince şu günlerde kapalı olacak:

Bayramda kargolar açık mı? İşte çalışma saatleri - Resim : 1

30 Mart Pazar
31 Mart Pazartesi (Bayramın 1. günü)
1 Nisan Salı (Bayramın 2. günü)
2 Nisan Çarşamba gününden itibaren kargo firmaları yeniden alım ve dağıtıma başlayacak.

Arefe günü kargoların çalışma saatleri de merak edilen konular arasında. 29 Mart 2025 Cumartesi günü, arefe olması nedeniyle kargo firmaları yarım gün mesai yapacak.

MNG Kargo, Yurtiçi Kargo, Sürat Kargo ve Aras Kargo, saat 13.00’e kadar hizmet verecek.
Bazı kargo şirketleri ise normal mesai saatlerine kadar dağıtım yapmaya devam edebilir.
Kargo gönderimlerini planlayan vatandaşların bu saatleri dikkate alarak işlem yapmaları öneriliyor.

İBB’ye yönelik soruşturmada kritik gelişme: 12 şirkete daha el konulduİBB’ye yönelik soruşturmada kritik gelişme: 12 şirkete daha el konulduGündem
Şakalaşmanın sonu kötü bitti: 11 yaşındaki çocuk feci şekilde öldüŞakalaşmanın sonu kötü bitti: 11 yaşındaki çocuk feci şekilde öldüYurt
bayram kargo
Günün Manşetleri
Uludağ'daki otel yangınının çıkış sebebi belli oldu
Kimler artık araç kullanamayacak?
50 şehrimize kuvvetli sağanak geliyor!
İBB’ye yönelik soruşturmada kritik gelişme
Ukrayna, RAND Corporation ile casusluk yapmış
Elektrikten sonra doğalgaza da zam!
RTÜK'ten o TV kanallarına rekor ceza
Vatan Partisi’nden TKP’ye çağrı
250 bin TL’ye kadar ceza yazılacak!
CHP’li iki milletvekili hakkında "yolsuzluk" soruşturması!
Çok Okunanlar
50 şehrimize kuvvetli sağanak geliyor! 50 şehrimize kuvvetli sağanak geliyor!
Elektrikler 7 saat boyunca olmayacak: 28 Mart elektrik kesintileri Elektrikler 7 saat boyunca olmayacak: 28 Mart elektrik kesintileri
Akaryakıta bir zam daha geldi Akaryakıta bir zam daha geldi
100 bin TL’nin 1 aylık getirisi belli oldu! 100 bin TL’nin 1 aylık getirisi belli oldu!
Altın alacaklar dikkat: İslam Memiş "büyük tuzak" diyerek uyardı! Altın alacaklar dikkat: İslam Memiş "büyük tuzak" diyerek uyardı!