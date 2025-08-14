Bıçağı boğazına dayadı: 20 dakikalık ikna çabası böyle bitti

Konya’nın merkez Meram ilçesi Melikşah Caddesi’nde akşam saatlerinde yaşanan olayda, sevgilisinden ayrıldığı öğrenilen Y.K. (23) isimli genç, pompalı tüfekle bir iş yerini kurşunladı.

Daha sonra cadde üzerinde sol kolunu kesen Y.K., elindeki bıçağı boğazına dayayarak kendine zarar vermek istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri yaklaşık 20 dakika boyunca Y.K.’yi ikna etmeye çalıştı. Sağlık görevlileri şahsın kolundaki kesiklere müdahale ederken, Yunus Timlerinden bir polis hızla hamle yaparak şahsı etkisiz hale getirdi. Çevredeki diğer polislerin desteğiyle kontrol altına alınan Y.K.’ye sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı.

Yaralı genç, Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.