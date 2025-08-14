Köy yolunda korkunç kaza: 6 kişi hayatını kaybetti
Çanakkale’nin Yenice ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.
Çanakkale’nin Yenice ilçesi Çınarcık köyü yakınlarında, Davutköy sapağında iki otomobilin çarpışması sonucu feci bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, 22 ACR 179 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 10 ATF 494 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 6 kişi hayatını kaybetti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Cenazeler araçlardan çıkarıldıktan sonra kimlik tespitlerinin yapılacağı öğrenildi.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı