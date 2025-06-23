Bilirkişi heyetini taşıyan araç şarampole yuvarlandı: 5 kişi hayatını kaybetti

Batman’ın Sason ilçesinde meydana gelen trajik kazada, bir bilirkişi heyetini taşıyan araç dönüş yolunda kontrolünü kaybederek şarampole yuvarlandı. Sürücüsünün kimliği ve plaka bilgileri henüz öğrenilemeyen araçtaki 5 kişi hayatını kaybetti.

Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri, AFAD ve jandarma birimleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybedenlerin kimlik tespiti ve kazaya ilişkin ilk incelemeler başlatıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: “5 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ”

Batman Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, kazanın saat 14.10 sıralarında meydana geldiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi: “Sason ilçemizde meydana gelen trafik kazası ihbarı üzerine ekiplerimiz derhal olay yerine intikal etmiştir. İdare Mahkemesine açılan iptal davası kapsamında adli keşif işlemleri amacıyla keşif bölgesine giden mahkeme heyetine eşlik eden bilirkişi ekibinin içerisinde bulunduğu aracın dönüş yolunda kaza geçirdiği anlaşılmıştır. Meydana gelen trafik kazasında 5 vatandaşımızın hayatını kaybettiği tespit edilmiştir. Olay yerinde başta jandarma, AFAD ve ilgili tüm ekiplerimiz gerekli inceleme ve tahkikat çalışmalarını sürdürmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz.”