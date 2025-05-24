Boğulmalara karşı önlem

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü, kentte yaşanan suda boğulma vakalarına karşı kısa bir film hazırladı. "Bir anlık cesaret, bir ömür pişmanlığa dönüşmesin" sloganı kullanıldı.

Lale Delidağ Lale Delidağ
Boğulmalara karşı önlem
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Yaz aylarıyla birlikte ne yazık ki boğulma vakaları da artıyor. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü, boğulmalara karşı kısa film hazırladı. Filmde sulama kanalları, baraj ve göletlerin yüzmek için uygun yerler olmadığı vurgulandı.

Yaz aylarında Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana başta olmak üzere birçok ilde serinlemek isteyenler baraj ve su kanallarını tercih ediyor. Ancak yüzmek için uygun olmayan noktalar kişileri hayattan koparıyor.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü, kentte yaşanan suda boğulma vakalarına karşı kısa bir film hazırladı. "Bir anlık cesaret, bir ömür pişmanlığa dönüşmesin" sloganı kullanıldı.

Filmde 2 çocuk arasında yaşanan iddialaşma sonrası suya giren çocuğun boğulması anlatıldı. Sulama kanalları, baraj ve göletlerin yüzmek için uygun yerler olmadığı vurgulandı.

Bir çocuğun arkadaşını sulama kanalına girmemesi noktasında ikna etmesi ve çocukların oynadıkları futbol karşılaşmasını yorumlamalarıyla film sona erdi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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