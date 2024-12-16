Bolu Dağı’nda zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Bolu Dağı’nda etkili olan yoğun sis, D-100 kara yolunda zincirleme trafik kazasına sebep oldu. Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü yolda, 4 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Bolu Dağı’nda zincirleme trafik kazası: 6 yaralı
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D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde, sis nedeniyle görüş mesafesinin büyük ölçüde azaldığı yolda 06 DZ 2104 plakalı kar küreme ve tuzlama aracının sürücüsü, arkasındaki 14 BL 899 plakalı hafif ticari araca çarptı. Olayın ardından zincirleme kaza devam etti ve 14 GH 429 plakalı hafif ticari araç ile 14 FB 163 plakalı minibüs de kazaya karıştı.

Kazada, araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, ambulanslarla Bolu’daki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun Ankara istikametinde ulaşım, tek şerit üzerinden sağlandı. Olay yerine gelen çekiciler, kazaya karışan araçları kaldırarak yolu normale döndürdü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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