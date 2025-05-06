Borç birikti, yer belli değil: Esnaf çözüm bekliyor

Deprem sonrası büyük hasar alan Kırıkhan, yeniden inşa sürecine girse de tüm esnaflar için net bir plan sunulmuş değil. Kırıkhan Belediyesi tarafından yapılan bazı geçici dükkânlara yerleştirilen esnaflar var. Ancak geri kalanlar, yıkıntılar ve toz duman arasında iş yapmaya çalışıyor.

Zor şartlarda faaliyet gösteren esnaf, biriken borçlarını ödeyemediğini, vergileri ise güçlükle yatırabildiğini söylüyor. Geleceğe dair ciddi kaygı taşıyan esnaf, devletten ve yerel yönetimden çözüm bekliyor.

Ata-dede mesleklerini sürdürmek isteyen esnaf, kendilerine kalıcı ya da geçici olarak yeni iş yerleri gösterilmesini talep ediyor. Ancak gidecekleri yerin belli olmaması, onları hem ekonomik hem psikolojik olarak zorluyor. İşlerin normale dönmesi için net bir yol haritası istiyorlar.