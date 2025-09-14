Bugün bu yollara dikkat! Karayolları sürücülere uyarı yaptı

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), 14 Eylül 2025 Pazar günü birçok otoyol ve devlet yolunda süren bakım-onarım çalışmaları nedeniyle sürücülere uyarılarda bulundu.

Çalışmalar süresince bazı kesimler trafiğe kapatılırken, bazı bölgelerde ise ulaşım kontrollü olarak sağlanacak.

işte çalışmaların sürdüğü yollar:

TEM Otoyolu Lüleburgaz Kavşağı – İstanbul istikameti:
12 Eylül’den itibaren üstyapı onarımı nedeniyle Edirne istikametinden gelip Lüleburgaz gişelerine çıkış kolu ile Lüleburgaz gişelerinden otoyola girişler kapatıldı. Çalışmalar 7/24 devam ediyor.

Niğde–Pozantı Otoyolu:
0-7. kilometreleri arasında üstyapı onarımı sürüyor. Ulaşım, Adana istikametine kontrollü şekilde sağlanıyor.

Avrupa Otoyolu (Pınarhisar–Lüleburgaz 1 Kavşağı arası):
0-5. kilometrelerde yenileme çalışmaları nedeniyle batı taşıma yolu (Lüleburgaz yönü) kapatıldı. Ulaşım doğu taşıma yolundan çift yönlü veriliyor.

Gümüşova–Düzce Yolu:
9-13. kilometreler arasında 5 Eylül’den itibaren üstyapı onarımı yapılıyor. İstanbul–Düzce yönü kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Selçuk–Kuşadası Yolu:
0-4. kilometrelerdeki çalışmalar nedeniyle trafik, bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü veriliyor.

Hudut–Dereköy Yolu:
30-35. kilometreler arasında 1 Eylül’den beri üstyapı yenileme çalışmaları devam ediyor.

Şebinkarahisar–Alucra–Şiran Yolu:
20-21. kilometrede menfez yapımı nedeniyle Şebinkarahisar istikameti trafiğe kapatıldı. Alucra yönünde kontrollü geçiş sağlanıyor.

Balıkesir–Kepsut Yolu:
4-8. kilometreler yol yapım çalışmaları nedeniyle kapalı. Ulaşım servis yolundan çift yönlü sağlanıyor.
Cide–Doğanyurt–İnebolu Yolu:
20-40. kilometrelerde 8 Eylül’den itibaren asfalt sathi kaplama çalışmaları başladı. Sürücülerin dikkatli olmaları istendi.

Beşikdüzü–Vakfıkebir–Trabzon Yolu:
13. kilometredeki Vakfıkebir çıkış kavşağı köprüsünde derz onarımı yapılacak. 14 Eylül saat 08.00’den itibaren ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.

KGM, sürücülere trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri çağrısında bulundu.

