Bursa'da şok görüntüler! Biberleri traktörden döktü, soruşturma başlatıldı

Ticaret Bakanlığı, Bursa Yenişehir’de bir üreticinin biber ürünlerini usule aykırı şekilde imha ederek hayvanlara yem olarak verdiği görüntüler üzerine inceleme başlattı. Konuya ilişkin açıklama, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan tarafından sosyal medya üzerinden yapıldı.

Gürcan, bahse konu görüntülerin ardından ilgili adrese il müdürlüğü ekiplerinin sevk edildiğini, yapılan denetimlerde üreticinin depodan kullanılmayacak ve satılamayacak nitelikteki biberleri hayvanlara yem olarak verdiğini ifade ettiğini bildirdi. Üretici ayrıca bu görüntüleri yalnızca arkadaş grubunda paylaşmak amacıyla çektiğini ve izni olmadan sosyal medyaya sızdırıldığını beyan etti.

Bakan Yardımcısı Gürcan, denetimlerde yerde az miktarda biber kaldığının görüldüğünü belirtirken, “İlgili şahsın gerçekleştirdiği eylem, yaş meyve sebze ticaretinde şeffaflık ve düzeni bozucu nitelikte olmasa da ürünlerin usule aykırı şekilde imha edildiğinin tespit edilmesi üzerine, Bakanlığımızca ilgili belediyeye bildirimde bulunulmuş ve usulsüz imha fiili kapsamında cezai işlem uygulanması için gerekli idari süreç başlatılmıştır.” açıklamasında bulundu.