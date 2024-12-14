Çal Baba ormanı tehlikede! Köy halkı maden ocağına karşı direnişte

Tokat’ın Günçalı köyündeki Çal Baba Ormanı’nın maden projesiyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalması, bölge halkını harekete geçirdi. Köy girişine güvenlik kameraları yerleştirerek ve nöbet tutarak alanı koruma altına alan köylüler, doğaya ve yaşam alanlarına zarar verecek bu projeye geçit vermemekte kararlı.

1477 HEKTARLIK BÖLGE MADENCİLİK TEHDİDİ ALTINDA

Köy halkı, maden ruhsatının iptali için hukuki mücadele başlattı. 30 Aralık 2024 tarihinde saat 14:00’te Tokat Adliyesi’nde maden projesine karşı açılan davanın ilk duruşması yapılacak.

Doğalarını ve yaşam alanlarını korumak isteyen herkesi bu mücadeleye destek olmaya çağıran köylüler: “Bu mücadele sadece bizim değil, hepimizin geleceği için. Doğa hepimizin ve onu korumak hepimizin sorumluluğu. Mahkemede sesimize güç katmak isteyen herkesi bizimle birlikte olmaya davet ediyoruz. Eğer o gün yanımızda olamazsanız, desteğinizi sosyal medyada paylaşarak veya bu davayı duyurarak gösterebilirsiniz.” ifadelerini kullandı.

Tokat İdare Mahkemesi’nde görülecek dava, yalnızca Günçalı köylüleri için değil, çevre savunucuları için de önemli bir emsal teşkil edebilir. Bölge halkı, mahkemeden çıkacak yürütmeyi durdurma kararıyla doğayı koruma mücadelelerini taçlandırmayı hedefliyor.