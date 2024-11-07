Çok ses yapıyor dedi, küçük çocuğu dövdü

Tuzla'da bir alışveriş merkezinin otoparkında oyun oynayan çocuklardan BEA'nın, AK tarafından darbe aldığı anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Çok ses yapıyor dedi, küçük çocuğu dövdü
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılana göre, AK tutuklandı. Olay, Tuzla'nın Şifa Mahallesi'nde  iddiaya göre, AK, kişinin çıkardığı gürültüden rahatsız olduğu için BEA'yı darbetti. Güvenlik kamerası kayıtlarında, çocuğun yere fırlatıldığı anlaşıldı. Hastanede BEA'nın hayati tehlikede olduğu bildirildi.

Konuyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"06.11.2024 tarihinde bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülere yönelik yapılan incelemelerde, Tuzla ilçesi Şifa Mahallesinde bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkında oyun oynayan yaşı küçük şahıslardan B.E.A.'nın, bir şahıs tarafından saldırıya uğradığı belirlenmiş, hastaneye kaldırılan yaşı küçük şahsın hayati tehlikesinin olmadığı anlaşılmıştır. Çalışmaların devamında kimlik bilgileri tespit edilen şüpheli A.K. isimli şahıs 08.10.2024 tarihinde yakalanmış, şüphelinin, çocukların yapmış oldukları gürültüden rahatsız olması nedeniyle olayı gerçekleştirdiği anlaşılmıştır.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs 'kasten yaralama' suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir."

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