Çorlu’da dehşet! Yol ortasında oturan adam metrelerce sürüklendi, feci şekilde can verdi

Olay, sabaha karşı 04.15 sıralarında Çorlu - İstanbul yolu üzeri Yeni Sanayi Sitesi mevkiinde yaşandı. Yol ortasında oturduğu iddia edilen 39 yaşındaki Erkan Ekinci, İstanbul istikametine seyreden Kadir Y. yönetimindeki 59 PB 898 plakalı otomobilin altında kaldı. Yaklaşık 85 metre boyunca araç altında sürüklenen Ekinci, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazanın ardından kısa sürede olay yerine gelen İlçe Trafik Büro ve Devriye Ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle aracın altından çıkarılan Ekinci’nin cansız bedeni, savcı ve polisin yaptığı incelemenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücü Kadir Y., ifadesi alınmak üzere Şehit Sabahattin Ergin Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.

Kazayla ilgili ifadesinde olayın farkına varmadığını söyleyen sürücü Kadir Y., “Yolun ortasında otuyormuş. Ben geçerken vurdum ses geldi, köpeğe vurdum zannettim. Biraz ilerledim, ses gelmeye başlayınca durdum” dedi.

4 çocuk babası Erkan Ekinci’nin Kayseri’den Çorlu’ya çalışmak için geldiği ve inşaat işçiliği yaptığı öğrenildi.

Ekinci’nin olaydan birkaç saat önce, Salih Omurtak Caddesi Atatürk Meydanı civarında yolda yürürken çevredeki vatandaşlara laf attığı ve aşırı alkollü olduğu ortaya çıktı. Öte yandan kazanın meydana geldiği Salih Omurtak Caddesi ile İstanbul Caddesi’nin bağlandığı bölgede, cadde aydınlatma lambalarının bazılarının yanmadığı dikkat çekti.