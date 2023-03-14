Çorum'da korkunç kaza: 3 yaralı

Çorum'da meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

İbrahim E. (45) yönetimindeki 34 EKV 150 plakalı otomobil, park halindeki 19 VT 325 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Murat M.K. (29) yaralandı.

Ferhat T. (38) idaresindeki 61 K 3608 plakalı tır, Çorum-Samsun kara yolu Sıklık mevkisinde bankete çarptı. Sürücü Ferhat T. yaralandı.

Yaralılar bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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