Dayanışmanın ve imecenin türküsü: "Ulusal Kanal'ın sahibi halktır"

Türkiye’de, hatta dünyada adına türkü yazılan kaç televizyon kanalı vardır? Ulusal Kanal'ın Digitürk çağrısına Avrupa'daki gönüllülerinden Mehmet Coşgun türkü yazarak ve söyleyerek katıldı.:

"Ulusal Kanal'ın sahibi halktır

Her zerresi halkın alın teridir

Senlik benlik yoktur gaye millettir

Umuda yolculuk davet bizimdir" sözlerini içeren türküsünü paylaşan Coşgun herkesi Ulusal Kanal'a katkıda bulunmaya çağırdı.

Ulusal Kanal'ın digitürk borcu için başlattığı destek çağrısına Avrupa'daki gönüllülerinden Mehmet Coşgun türkü yazarak ve söyleyerek katıldı:

"Ulusal Kanal'da kazanlar kaynar

Herkese bir kaşık birlikte yerler

Ne torpilli vardır ne de kıymetli

Çalışıp dururlar karınca gibi" sözlerini bağlamayla buluşturan Coşgun'un paylaşımı tebrik mesajları aldı.

Sosyal medya hesabından yazdığı türküyü paylaşan Coşgun "Karınca kararınca herkesin katkıda bulunmasını rica ederim" ifadelerini kullandı.