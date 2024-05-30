Dayanışmanın ve imecenin türküsü: "Ulusal Kanal'ın sahibi halktır"

Türkiye’de, hatta dünyada adına türkü yazılan kaç televizyon kanalı vardır? Ulusal Kanal'ın Digitürk çağrısına Avrupa'daki gönüllülerinden Mehmet Coşgun türkü yazarak ve söyleyerek katıldı.

Türkiye’de, hatta dünyada adına türkü yazılan kaç televizyon kanalı vardır? Ulusal Kanal'ın Digitürk çağrısına Avrupa'daki gönüllülerinden Mehmet Coşgun türkü yazarak ve söyleyerek katıldı.:

"Ulusal Kanal'ın sahibi halktır

Her zerresi halkın alın teridir

Senlik benlik yoktur gaye millettir

Umuda yolculuk davet bizimdir" sözlerini içeren türküsünü paylaşan Coşgun herkesi Ulusal Kanal'a katkıda bulunmaya çağırdı.

Ulusal Kanal'ın digitürk borcu için başlattığı destek çağrısına Avrupa'daki gönüllülerinden Mehmet Coşgun türkü yazarak ve söyleyerek katıldı:

"Ulusal Kanal'da kazanlar kaynar 

Herkese bir kaşık birlikte yerler 

Ne torpilli vardır ne de kıymetli

Çalışıp dururlar karınca gibi" sözlerini bağlamayla buluşturan Coşgun'un paylaşımı tebrik mesajları aldı.

Sosyal medya hesabından yazdığı türküyü paylaşan Coşgun "Karınca kararınca herkesin katkıda bulunmasını rica ederim" ifadelerini kullandı.

Tarihçi Özlem Kumrular son yolculuğuna uğurlandıTarihçi Özlem Kumrular son yolculuğuna uğurlandıYurt

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# ulusal kanal # Dayanışma # türkü
Çok Okunanlar
Ünlü oyuncu Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti!
Ünlü oyuncu Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti!
Bu alışkanlık ağız kanseri yapıyor!
Bu alışkanlık ağız kanseri yapıyor!
İslam Memiş'ten bayram öncesi kritik altın ve dolar uyarısı: "Sakın yapmayın!"
İslam Memiş'ten bayram öncesi kritik altın ve dolar uyarısı: "Sakın yapmayın!"
Bu vitaminin eksikliği MS hastası yapıyor!
Bu vitaminin eksikliği MS hastası yapıyor!
9 il için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı! 30 Mayıs 2024 Perşembe hava durumu
9 il için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı! 30 Mayıs 2024 Perşembe hava durumu
Öne Çıkanlar Meloni'den Türkiye'ye G7 daveti! Meloni'den Türkiye'ye G7 daveti! Diyarbakır Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ahmet Ay Güneydoğu Anadolu Sulama Projesini anlattı Diyarbakır Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ahmet Ay Güneydoğu Anadolu Sulama Projesini anlattı