Dayanışmanın ve imecenin türküsü: "Ulusal Kanal'ın sahibi halktır"
Türkiye’de, hatta dünyada adına türkü yazılan kaç televizyon kanalı vardır? Ulusal Kanal'ın Digitürk çağrısına Avrupa'daki gönüllülerinden Mehmet Coşgun türkü yazarak ve söyleyerek katıldı.
Türkiye’de, hatta dünyada adına türkü yazılan kaç televizyon kanalı vardır? Ulusal Kanal'ın Digitürk çağrısına Avrupa'daki gönüllülerinden Mehmet Coşgun türkü yazarak ve söyleyerek katıldı.:
"Ulusal Kanal'ın sahibi halktır
Her zerresi halkın alın teridir
Senlik benlik yoktur gaye millettir
Umuda yolculuk davet bizimdir" sözlerini içeren türküsünü paylaşan Coşgun herkesi Ulusal Kanal'a katkıda bulunmaya çağırdı.
Ulusal Kanal'ın digitürk borcu için başlattığı destek çağrısına Avrupa'daki gönüllülerinden Mehmet Coşgun türkü yazarak ve söyleyerek katıldı:
"Ulusal Kanal'da kazanlar kaynar
Herkese bir kaşık birlikte yerler
Ne torpilli vardır ne de kıymetli
Çalışıp dururlar karınca gibi" sözlerini bağlamayla buluşturan Coşgun'un paylaşımı tebrik mesajları aldı.
Sosyal medya hesabından yazdığı türküyü paylaşan Coşgun "Karınca kararınca herkesin katkıda bulunmasını rica ederim" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi