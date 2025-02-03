Deniz salyası kirliliği Çanakkale'de yine görüldü: Marmara ve Ege için tehlike uyarısı

Kesici, denizlerin giderek daha fazla tehdit altında olduğunu, Marmara Denizi'nde 2021’den bu yana ortaya çıkan deniz salyasının Çanakkale kıyılarında yeniden görülmeye başlandığını belirtti:

“Balık popülasyonu ciddi şekilde azaldı. Midyeler kayboldu, kabuklu organizmalar yok oldu. Deniz çayırları kalmadı. Mercan resimlerinde de kayıplar yaşanıyor. Bakteriyolojik sorunlar tehlikeli boyutlara ulaşabilir.”

2021'de Marmara Denizi Eylem Planı uygulanmaya başlanmış ve bu kapsamda müsilaj denizden pompalarla çekilmişti. Ancak müsilaj sorunu, Türkiye'nin gündeminden düşmedi.

“Yüzeyde yapılan geçici çözüm yöntemleri yeterli değil. Sorun içeride. İçsel sorunlar çözülmeden dışarıdan yapılan temizlik, sorunu ortadan kaldırmaz. Kıyı kesimlerinde biriken dip çamurları büyük tehlike oluşturuyor.”

Ulusal Kanal'a açıklamalarda bulunan Türkiye Tabiatını Koruma Derneği İstanbul Bilim Danışmanı Doç. Dr. Erol Kesici, Marmara ve Ege Denizi'ndeki tehlikenin büyüdüğünü belirterek, sorunun kirlilikten kaynaklandığını ve denizdeki biyolojik çeşitliliğin azalmasının müsilaj oluşumuna yol açtığını söyledi.

“Yüzeyden yapılan kepçeyle ya da diğer yöntemlerle toplama işlemine güvenmek yeterli değil. Denizin dip çamurlarının temizlenmesi gerekiyor. Sorunun kaynağı içeride ve bununla mücadele edilmeden, sadece yüzeyi temizlemekle çözüm bulunamaz.”