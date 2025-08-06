Denize atladı, boynu kırıldı… 18 gün sonra acı haber geldi

Bodrum’da denize atladığı sırada boynu kırılan gönüllü itfaiyeci Naim Sıdra, 18 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Denize atladı, boynu kırıldı… 18 gün sonra acı haber geldi
Yayınlanma:

Muğla’nın Bodrum ilçesinde denize atladığı sırada boynunu kırarak ağır yaralanan gönüllü itfaiyeci ve profesyonel dağcı Naim Sıdra (36), tedavi gördüğü hastanede 18 gün süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. 

ATLAYIŞ SIRASINDA BOYNUNU SERT ZEMİNE ÇARPTI

Olay, 17 Temmuz günü Bodrum’un Gündoğan Mahallesi’nde meydana geldi. Profesyonel dağcılık yapan ve aynı zamanda gönüllü olarak itfaiye ekiplerine destek veren Naim Sıdra, arkadaşlarıyla sahilde vakit geçirdiği sırada denize atladı. Ancak atlayış sırasında su altındaki sert zemine çarpması sonucu boynunu kırarak ağır şekilde yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Sıdra, Bodrum’daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Durumunun ciddiyeti nedeniyle daha donanımlı bir merkeze sevk edilen Sıdra, ambulansla İzmir’deki özel bir hastaneye nakledildi. Burada yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Naim Sıdra, 18 gün boyunca yaşam savaşı verdi. Ancak 4 Ağustos’ta hayatını kaybetti.

36 yaşındaki Naim Sıdra’nın vefat haberi başta ailesi olmak üzere yakın çevresinde büyük bir üzüntüye neden oldu. Hem dağcılık camiasında hem de gönüllü olarak yer aldığı itfaiye ekiplerinde sevilen bir isim olan Sıdra’nın cenazesinin, memleketi Aydın’ın Yenipazar ilçesinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

AKOM saat verdi, İstanbullular dikkat: Sağanak yağış geliyor!AKOM saat verdi, İstanbullular dikkat: Sağanak yağış geliyor!Yurt
Faiz indirimleri kapıda, bankalar yarışa girdi! 125 bin TL ihtiyaç kredisinde aylık taksit ne kadar oldu?Faiz indirimleri kapıda, bankalar yarışa girdi! 125 bin TL ihtiyaç kredisinde aylık taksit ne kadar oldu?Ekonomi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

bodrum
Günün Manşetleri
Sahte diploma çetesi nasıl çalıştı?
ÖTV değişikliği sonrası haksız fark isteyen satıcıya 684 bin lira ceza!
999 kişi tavuk dönerden zehirlenmişti
Onlarca Gazzeli hayatını kaybetti
12 ilde eş zamanlı bahis operasyonu
Sahte e-imza skandalında 199 kişiye dava açıldı
7 ilde eş zamanlı operasyon
Abdurrahman Tutdere göreve iade edildi
GENELKURMAY BAŞKANI EMEKLİ EDİLDİ
İstanbul merkezli 10 ilde dev “change araç” operasyonu
Çok Okunanlar
Motorin ve benzine peş peşe zamlar! Motorin ve benzine peş peşe zamlar!
Güncel altın fiyatları Güncel altın fiyatları
Meteoroloji il il uyardı: Sağanak geliyor! Meteoroloji il il uyardı: Sağanak geliyor!
Faiz indirimleri kapıda, bankalar yarışa girdi! Faiz indirimleri kapıda, bankalar yarışa girdi!
A101 yarın rafları boşaltacak! A101 yarın rafları boşaltacak!