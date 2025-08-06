Denize atladı, boynu kırıldı… 18 gün sonra acı haber geldi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde denize atladığı sırada boynunu kırarak ağır yaralanan gönüllü itfaiyeci ve profesyonel dağcı Naim Sıdra (36), tedavi gördüğü hastanede 18 gün süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.

ATLAYIŞ SIRASINDA BOYNUNU SERT ZEMİNE ÇARPTI

Olay, 17 Temmuz günü Bodrum’un Gündoğan Mahallesi’nde meydana geldi. Profesyonel dağcılık yapan ve aynı zamanda gönüllü olarak itfaiye ekiplerine destek veren Naim Sıdra, arkadaşlarıyla sahilde vakit geçirdiği sırada denize atladı. Ancak atlayış sırasında su altındaki sert zemine çarpması sonucu boynunu kırarak ağır şekilde yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Sıdra, Bodrum’daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Durumunun ciddiyeti nedeniyle daha donanımlı bir merkeze sevk edilen Sıdra, ambulansla İzmir’deki özel bir hastaneye nakledildi. Burada yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Naim Sıdra, 18 gün boyunca yaşam savaşı verdi. Ancak 4 Ağustos’ta hayatını kaybetti.

36 yaşındaki Naim Sıdra’nın vefat haberi başta ailesi olmak üzere yakın çevresinde büyük bir üzüntüye neden oldu. Hem dağcılık camiasında hem de gönüllü olarak yer aldığı itfaiye ekiplerinde sevilen bir isim olan Sıdra’nın cenazesinin, memleketi Aydın’ın Yenipazar ilçesinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.