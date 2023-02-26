Deprem bölgesinde seçim nasıl yapılacak? YSK heyeti bölgeye gidecek

2023 seçimleri için geri sayım başladı. Deprem bölgesinde seçim nasıl yapılacak? Yüksek Seçim Kurulu heyeti yerinde incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gidecek.

Son Güncelleme:

2023 seçimleri için geri sayım başladı. Deprem bölgesinde seçim nasıl yapılacak? Yüksek Seçim Kurulu heyeti yerinde incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gidecek.

Depremde yıkıma uğrayan illerde seçimlerin nasıl yapılacağı merak konusu.

YSK, bölgenin şartlarını yerinde gözlemlemek için depremden hasar gören illere gidecek.

Depremzede seçmenin durumu, diğer illere tahliye edilenler, seçim güvenliği başta olmak üzerinde bir rapor hazırlanacak.

Çadır ve konteyner kentlerde oy kullanılmasına yönelik çalışma yapılacak. Çadır kentlerde oy kullanılması, oy sandıkları için konteynerler oluşturulması gündeme gelebilecek.

Oy kullanılamayacak bölgelerde yakın sandıkların birleştirilmesi de seçenekler arasında. Ayrıca depremzedelerin nüfus kayıtlarını taşımaları durumunda, bulundukları illerde oy kullanabilmeleri için çalışma yürütülüyor.

Yüksek Seçim Kurulu, seçim sürecinde değişen ihtiyaçlara göre mevzuat değişikliğine gidebilecek. Seçmen kütüğündeki güncellemeler takip edilecek.

AFAD çalışanları ile deprem gönüllülerinin bulundukları ilde oy kullanmalarına yönelik genelge çıkarılabilecek.

# deprem # ysk # seçim 2023

Benzer Videolar

Mecliste gündem EYT Mecliste gündem EYT
Her şey gülümseleri için Her şey gülümseleri için
İnşaat malzemesi fiyatları sabitlendi İnşaat malzemesi fiyatları sabitlendi
Taha Akgül'den altın madalya Taha Akgül'den altın madalya
Enkaz dağa dönüştü Enkaz dağa dönüştü
Dimdik ayakta kaldılar Dimdik ayakta kaldılar
Akar'dan Azerbaycanlı sağlık personeline teşekkür Akar'dan Azerbaycanlı sağlık personeline teşekkür
Futbol dünyası toplanıyor Futbol dünyası toplanıyor
Liseli öğrencilerden hayat kurtaran robot Liseli öğrencilerden hayat kurtaran robot
Düzce'de konteyner seferberliği Düzce'de konteyner seferberliği
Nurdağı Belediye Başkanı tutuklandı Nurdağı Belediye Başkanı tutuklandı
CHP'li yöneticinin eleştirisine tahammül edemediler CHP'li yöneticinin eleştirisine tahammül edemediler
Çok Okunanlar
1 İstanbul'da uzun süreli elektrik kesintisi! Saatlerce gelmeyecek...
2 Altın fiyatları bugün ne kadar? (26 ŞUBAT 2023)
3 26 Şubat 2023 güncel akaryakıt fiyatları! Akaryakıtta indirim var mı?
4 26 Şubat 2023 Resmi Gazete kararları
5 İstanbul'da büyük deprem olacak mı? tartışması: Hangi uzman ne diyor?