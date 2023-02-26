Deprem bölgesinde seçim nasıl yapılacak? YSK heyeti bölgeye gidecek

2023 seçimleri için geri sayım başladı. Deprem bölgesinde seçim nasıl yapılacak? Yüksek Seçim Kurulu heyeti yerinde incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gidecek.



Depremde yıkıma uğrayan illerde seçimlerin nasıl yapılacağı merak konusu.



YSK, bölgenin şartlarını yerinde gözlemlemek için depremden hasar gören illere gidecek.



Depremzede seçmenin durumu, diğer illere tahliye edilenler, seçim güvenliği başta olmak üzerinde bir rapor hazırlanacak.



Çadır ve konteyner kentlerde oy kullanılmasına yönelik çalışma yapılacak. Çadır kentlerde oy kullanılması, oy sandıkları için konteynerler oluşturulması gündeme gelebilecek.



Oy kullanılamayacak bölgelerde yakın sandıkların birleştirilmesi de seçenekler arasında. Ayrıca depremzedelerin nüfus kayıtlarını taşımaları durumunda, bulundukları illerde oy kullanabilmeleri için çalışma yürütülüyor.



Yüksek Seçim Kurulu, seçim sürecinde değişen ihtiyaçlara göre mevzuat değişikliğine gidebilecek. Seçmen kütüğündeki güncellemeler takip edilecek.



AFAD çalışanları ile deprem gönüllülerinin bulundukları ilde oy kullanmalarına yönelik genelge çıkarılabilecek.