Her şey gülümsemeleri için

Çocukların depremin etkisinden uzaklaştırılması amacıyla Islahiye'de Gençlik ve Spor Bakanlığınca "Küçük Eller Hayallerini Renklendiriyor" projesi başlatıldı.

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Depremzede çocuklar için illerde ayrı ayrı etkinmlikler yapılıyor. Depremin izleri bir nebze silinmeye çalışıyor. Gaziantep İslahiye'de çocuklar eğitmenlerle duvarlara resim çizdi. Malatya'da da, TRT Çocuk'un sevilen dizisi "Rafadan Tayfa"nın kahramanları, çocuklar için müzikal gösteri yaptı.

Proje kapsamında bölgeye giden grafiti sanatçıları çocuklara duvar resimelri yaptırdı.

Malatya'da ise depremzede çocuklar "Rafadan Tayfa" ile moral buldu.

TRT Çocuk'un sevilen dizisi "Rafadan Tayfa"nın kahramanları, "Grup Rafadan" müzikal gösterisiyle depremzede çocuklarla buluştu.

Malatya Şeker Fabrikası'ndaki çadır kentte organize edilen etkinlikte, maskotlu müzikal gösteri sunuldu.

Rafadan Tayfa'nın maskotları, çocukların ilgisiyle karşılaştı.Etkinlikte, çocuklara çeşitli hediyeler de dağıtıldı.

# depremzede # çocuklar # etkinlik

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