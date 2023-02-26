İnşaat malzemesi fiyatları sabitlendi

TOBB çatısı altındaki inşaat malzemesi üreticisi firmalar, deprem bölgesine yönelik fiyat sabitleme kararı aldı. Hammadde ve girdi maliyetlerinde artış olmadığı sürece inşaat malzemesi ürünlerinde fiyat artışı yapılmayacak.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği çatısı altındaki inşaat sektörü temsilcileri, deprem konutlarının hızlı ve 
7 sektör meclisi adına basın açıklaması yapan TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, hammadde ve girdi maliyetlerinde artış olmadığı sürece deprem bölgesine yönelik fiyatların sabitlendiğini belirtti.

"Yani depremden etkilenen 11 ilde yapılacak konutlarda kullanılması öngörülen inşaat malzemelerinde fiyat artırılmaması noktasında mutabakata varıyorlar." ifadesini kullandı.

TOBB'DAN DEPREM BÖLGESİNE BÜYÜK DESTEK

Hisarcıklıoğlu, depremin ilk gününden itibaren devlet yetkilileri ile koordineli yardım yapıldığını belirtti. TOBB olarak 6 uçak, 7 gemi ve 3 bin 900 TIR yardım malzemesi, 41 TIR çadır, 970 konteyner, 141 seyyar mutfak, 551 iş makinesi ve mobil vincin bölgeye sevkinin sağlandığını kaydedildi.

# deprem # yardım # tobb

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