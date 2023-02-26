Deprem bölgesine Kübalı doktorladan destek

Depremzedelerin ilaç ihtiyaçlarının karşılanması için Türk Eczacıları Birliği, 10 ilde sahra eczaneleri kurdu. Eczacılar tarafından bağışlanan ürünlerle, 24 saat kesintisiz hizmet veriyor. Ayrıca Küba'dan Kahramanmaraş'a gelen sağlık ekibi, muayene ettikleri hastalara sağlık hizmeti sunuyor.

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Depremzedelerin ilaç ihtiyaçlarının karşılanması için Türk Eczacıları Birliği, 10 ilde sahra eczaneleri kurdu. Eczacılar tarafından bağışlanan ürünlerle, 24 saat kesintisiz hizmet veriyor.

Türk Eczacıları Birliği, depremzedelerin ilaç ve tıbbi malzeme ihtiyacının karşılanması için 10 ilde sahra eczaneleri kurdu. Tır, konteyner ve sahra çadır eczaneleri, eczacıların bağışladığı ilaç ve malzemelerle 24 saat kesintisiz ve ücretsiz hizmet veriyor.

İlaç ve tıbbi malzemelerin dağıtımı kolluk kuvvetlerinin gözetiminde yapılıyor.
Depremzedelerin yaralarının sarılması için yürütülen çalışmalara bir destek de Kübalı doktorlardan geldi.

Küba'dan Kahramanmaraş'a gelen 32 kişilik sağlık ekibi, tercüman aracılığıyla muayene ettikleri hastalara sağlık hizmeti sunuyor.

Türkmenistan, Türkiye’nin Aşkabat Büyükelçiliği koordinasyonuyla deprem bölgesine yardım malzemesi göndermeye devam ediyor.

Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçisi Togan Oral, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, THY uçağıyla 130 yatağın daha gönderildiğini duyurdu.

# deprem # Kahramanmaraş

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