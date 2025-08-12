Deprem mi oldu? İşte AFAD ve Kandilli 12 Ağustos 2025 deprem listesi

Yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler, “Az önce deprem mi oldu? Nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu?” sorularına yanıt arıyor.

12 Ağustos 2025 Son Depremler Listesi

📍 Manisa – Kırkağaç

Saat: 05:47

Büyüklük: 3.5

Derinlik: 11.56 km

📍 Balıkesir – Sındırgı

Saat: 04:53

Büyüklük: 3.0

Derinlik: 9.26 km

AFAD ve Kandilli Rasathanesi, gün boyunca meydana gelen depremleri anlık olarak güncellemeye devam ediyor. Türkiye’nin farklı bölgelerinde kaydedilen depremlerle ilgili en güncel bilgilere resmi internet siteleri üzerinden ulaşabilirsiniz.