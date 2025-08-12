Deprem mi oldu? İşte AFAD ve Kandilli 12 Ağustos 2025 deprem listesi

Türkiye’nin deprem kuşağında yer alması nedeniyle, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son dakika deprem verileri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Deprem mi oldu? İşte AFAD ve Kandilli 12 Ağustos 2025 deprem listesi
Yayınlanma: Güncellenme:

Yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler, “Az önce deprem mi oldu? Nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu?” sorularına yanıt arıyor.

Deprem mi oldu? İşte AFAD ve Kandilli 12 Ağustos 2025 deprem listesi - Resim : 1

12 Ağustos 2025 Son Depremler Listesi

📍 Manisa – Kırkağaç

Saat: 05:47
Büyüklük: 3.5
Derinlik: 11.56 km

📍 Balıkesir – Sındırgı

Saat: 04:53
Büyüklük: 3.0
Derinlik: 9.26 km

AFAD ve Kandilli Rasathanesi, gün boyunca meydana gelen depremleri anlık olarak güncellemeye devam ediyor. Türkiye’nin farklı bölgelerinde kaydedilen depremlerle ilgili en güncel bilgilere resmi internet siteleri üzerinden ulaşabilirsiniz.

Motorinde indirim! İşte 12 Ağustos 2025 güncel akaryakıt fiyatlarıMotorinde indirim! İşte 12 Ağustos 2025 güncel akaryakıt fiyatlarıEkonomi
İBB’de yolsuzluk operasyonu: 14 şüpheliye gözaltı kararıİBB’de yolsuzluk operasyonu: 14 şüpheliye gözaltı kararıGündem
deprem AFAD
Günün Manşetleri
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yeni operasyon
İBB’de yolsuzluk operasyonu
Şamil Tayyar, Mehmet Uçum'u hedef aldı!
Edirne’de büyük orman yangını
Süresiz nafakada devrim gibi adım
Artık Türk devletleri vatandaşları müzeleri ücretsiz gezecek
Bahçeli’den gündeme dair 4 önemli mesaj
Çanakkale'de orman yangını
Tanju Özcan’dan yeni banknot önerisi
Balıkesir depremi İstanbul’u etkiler mi?
Çok Okunanlar
Edirne ve Çanakkale’de yangın riski büyüyor! Edirne ve Çanakkale’de yangın riski büyüyor!
Motorinde indirim! İşte 12 Ağustos 2025 güncel akaryakıt fiyatları Motorinde indirim! İşte 12 Ağustos 2025 güncel akaryakıt fiyatları
Yol beyaza büründü: Kar değil, sinek istilası Yol beyaza büründü: Kar değil, sinek istilası
AFAD ve Kandilli 12 Ağustos 2025 deprem listesi AFAD ve Kandilli 12 Ağustos 2025 deprem listesi
Şamil Tayyar, Mehmet Uçum'u hedef aldı! Şamil Tayyar, Mehmet Uçum'u hedef aldı!