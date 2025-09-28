Deprem oldu! İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi!

Marmara genelinde hissedilen sarsıntı kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem İstanbul'da da hissedildi. Ayrıntılar geliyor...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre deprem, 28 Eylül 2025 tarihinde saat 12.59’da kaydedildi. 5.4 (Mw) büyüklüğündeki deprem yerin 8.46 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Depremin merkez üssü Simav olarak açıklanırken, enlem 39.22167 N, boylam ise 28.99389 E olarak kayıtlara geçti.