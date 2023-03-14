Depremzede öğrenciler "Mehmetçik Okulu"yla geleceğe hazırlanıyor

Malatya'da Milli Savunma Bakanlığınca çadırlarda kurulan "Mehmetçik Okulu"nda depremzede öğrencilere kurs veriliyor.

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler nedeniyle kentte eğitim öğretime verilen arada öğrencilerin derslerinden geri kalmaması amacıyla Malatya'da bulunan 2'nci Ordu Komutanlığı emrinde görev yapan 41'inci Komando Tugay Komutanlığınca Mişmiş Park Fuar Alanı'na "Mehmetçik Okulu" çadırı kuruldu.

Kentte görev yapan öğretmenler tarafından okula gelen öğrencilere, Yükseköğretim Kurumları Sınavı kapsamındaki Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavlarına hazırlanmaları amacıyla kurslar veriliyor.

Öte yandan küçük yaşta çocuklar için de "Mehmetçik Anaokulu" çadırında çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Kurs sorumlusu Malatya Spor Lisesi Müdür Başyardımcısı Oğuz Gürbüz, AA muhabirine, okulda lise ve ortaokul öğrencilerine yönelik kurslar verildiğini söyledi.

Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde kurulan çadırlar için asker ve öğretmenlerin seferber olduğuna değinen Gürbüz, "Çocuklarımız iyi bir eğitim öğretim desteği aldı. Materyallerinden, defterinden, kitabından, ne ihtiyaç varsa askerlerimiz, Milli Eğitim Bakanlığımız her konuda destek sağladı. Şu ana kadar iyi bir eğitim süreci yaşadık." diye konuştu.

Gürbüz, pazartesi, salı ve çarşamba günleri verilen kurslara lise grubunda 10, ortaokul grubunda ise 15 öğrencinin katıldığını, 13 öğretmenin 6 ayrı branşta ders verdiğini dile getirdi.

"ÖZEL DERSTEYMİŞ GİBİ DERS ALIYORUZ"

Kursa katılan 13 yaşındaki İdris Karadoğan da çadırda birinci dönem işledikleri konuları tekrar ettiklerini, sorular çözüp farklı konulara çalıştıklarını belirtti.

Derslerde anlamadıkları, eksik kaldıkları yerlerle ilgili konulara baktıklarını anlatan Karadoğan, okulun öğrenciler için faydalı olduğunu kaydetti.

Zeynep Ercan (13) ise okula gidemeseler de çadırda eğitim alma fırsatı bulduklarını söyledi.

Öğretmenlerinin kendileri için yoğun emek harcadığının altını çizen Ercan, "Özel dersteymiş gibi ders alıyoruz. Birebir öğretmenlerimize soruyoruz. Onlar da bize ayrıntılı cevap veriyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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