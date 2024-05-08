Düden çayı tehlikede! Antalya'nın gerdanlığı köpüklendi

Köpüklenme oldu, rengi değişti. Eskiden birçok balık çeşidinin yaşadığı suda, neredeyse canlı yaşam kalmadı.

Düden Şelalelerini içine alan Düden Çayı, kimyasal ve çevresel kirlilikte sınıra dayandı.

Antalya'nın gerdanlığı, denize dökülen tek şelalesi Düden, her yıl on binlerce turisti ağırlıyor. İşletmeci Miraç Karaçal, kirliliğin boyutunu aktardı, sorunun kaynağına işaret etti.

Acil önlem alınmazsa, doğa harikası Düden Şelalesi bir atık kanalına dönüşecek.