Düden çayı tehlikede! Antalya'nın gerdanlığı köpüklendi

Dünyanın ender doğal güzelliklerinden Düden Şelalelerini içine alan Düden Çayı, kimyasal ve çevresel kirlilikle karşı karşıya. Şelalede kötü kokular ve köpüklenme oluştu. Mavi suyun rengi de günden güne değişiyor. Sudaki canlı yaşamı azaldı. Vatandaşlar ve işletme sahipleri acil çözüm bekliyor.

Düden çayı tehlikede! Antalya'nın gerdanlığı köpüklendi
Editör: Haber Merkezi
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Köpüklenme oldu, rengi değişti. Eskiden birçok balık çeşidinin yaşadığı suda, neredeyse canlı yaşam kalmadı.

Düden Şelalelerini içine alan Düden Çayı, kimyasal ve çevresel kirlilikte sınıra dayandı.

Antalya'nın gerdanlığı, denize dökülen tek şelalesi Düden, her yıl on binlerce turisti ağırlıyor. İşletmeci Miraç Karaçal, kirliliğin boyutunu aktardı, sorunun kaynağına işaret etti.

Acil önlem alınmazsa, doğa harikası Düden Şelalesi bir atık kanalına dönüşecek.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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