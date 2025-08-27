Düğün gününde ev ve limon deposu alevlere teslim oldu: Baba gözyaşlarını tutamadı

Mersin’in Erdemli ilçesinde düğün sırasında çıkan yangın, bir ailenin evini ve limon deposunu kullanılamaz hale getirdi. Yangın sırasında düğünde olan aile, haberi alınca olay yerine koştu. Baba Ahmet Özden gözyaşlarını tutamadı.

Yangın, Koyuncu Mahallesi Töre Sokak’ta bulunan 2 katlı depolu müstakil bir evde meydana geldi. Çocuklarından Salih’i evlendiren Ahmet Özden ve ailesi düğün için yaylaya gitmişti. Düğün sürerken evin deposunda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler hem depoyu hem de bitişikteki evi sardı.

İhbar üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi, Erdemli Belediyesi ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. 10 itfaiye ekibinin yoğun çabasıyla yangın yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Plastik kasalar nedeniyle alevler hızla büyüdü. Müdahale sırasında 2 itfaiye eri dumandan etkilendi, sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

Yangında depo tamamen, ev ise kısmen zarar gördü. Evin birinci katında babanın kaldığı, ikinci katın ise evlenen oğluna hazırlandığı öğrenildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.