Dünya devi şirkette emekçiler sefalet ücretine karşı ayakta

İzmir’de faaliyet gösteren Amerikan sermayeli TPI (Tipiay) rüzgar kanadı fabrikasında çalışan 2.150 işçi greve hazırlanıyor. Dünyanın en büyük kompozit rüzgar kanadı üreticilerinden biri olan şirketle yürütülen toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç alınamadı.

Barış Dikmen Barış Dikmen
Dünya devi şirkette emekçiler sefalet ücretine karşı ayakta
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Petrol-İş Sendikası'na bağlı işçiler, işverenin yüzde 30’luk zam teklifini yetersiz buldu. Sendika, yüksek enflasyon ve düşen alım gücünü gerekçe göstererek yüzde 100 zam talep ediyor.

Bir işçi, “Toplu sözleşmede emeğimizin ve alın terimizin karşılığını almak istiyoruz. Gelir dağılımı bozuldu, alım gücümüz eridi. Bu kayıpların karşılanmasını talep ediyoruz” diyerek taleplerinin arkasında durduklarını söyledi.

Yılda 6.525 rüzgar kanadı üreten ve dünya pazarında yüzde 27’lik paya sahip olan şirketin 2024 yılı net satış geliri 1,3 milyar dolara ulaştı. Ancak emekçiler, bu başarıya rağmen “sefalet ücreti” dayatıldığını savunuyor.

Bir diğer işçi ise “Şirketin küresel sıkıntılarını işçinin sırtına yüklemeye çalışması kabul edilemez. Taleplerimizin sonuna kadar arkasındayız” dedi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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