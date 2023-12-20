Edirne Belediyesine Usulsüzlük Tespiti! Başkan Recep Gürkan Hakkında Hapis İstendi

Usulsüz atamalar İçişleri Bakanlığının gözünden kaçmadı. Bakanlığın radarına bu kez de CHP’li Edirne Belediyesi takıldı.

2015-2017 yıllarında 3 sözleşmeli bilgisayar programcısını gerekli yeterlilikleri sağlamamasına rağmen işe alan Edirne Belediyesi Başkanı Recep Gürkan’ın atamaları, aday adaylığını açıklamasıyla birlikte ortaya çıktı.

İçişleri Bakanlığının müfettişlerinin raporu doğrultusunda Gürkan ve olay tarihinde belediyenin Destek Hizmetleri Müdürü olan ve şu anda Hal Müdürü olarak çalışan Kader Pajo hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Gürkan ve Pajo'nun ayrıca 3 yıllığına kiraya verilen ve sözleşmesi biten taşınmazları tahliye ettirmeyerek, kiracılara haksız menfaat sağladıkları saptandı.

Kader Pajo'nun, daha önce 2009 yılında "resmi belgeyi bozma" ve " resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası alan o dönem de Edirne Belediyesi'nde personel olarak çalıştığı öğrenildi.