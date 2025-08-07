Efeler’de korkunç olay: Genç kız başından vurulmuş halde bulundu

Olay, saat 23.45 sıralarında Efeler ilçesi Kalfaköy Mahallesi’ndeki orman yolunda meydana geldi. İddiaya göre çevredekiler, ormanlık alandan gelen silah seslerini duyarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Orman yolu kenarında yapılan aramada, başından vurulmuş halde hareketsiz yatan bir kadın bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, genç kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polisin yaptığı kimlik tespitinde, yaşamını yitiren kişinin Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğrencisi Teslime Hanedan olduğu belirlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Hanedan’ın sevgilisi E.F. gözaltına alındı. Ayrıca 4 kişi de tanık olarak ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.

Soruşturma sürüyor.