Ege sallandı: Aynı gün iki büyük sarsıntı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan verilere göre, 3 Haziran 2025’te Ege ve Akdeniz’de iki ayrı deprem meydana geldi. Yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar, “Deprem mi oldu?” sorusunun yanıtını araştırıyor...
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AFAD’ın paylaştığı bilgiye göre, saat 14.26’da Ege Denizi’nde, Girit Adası açıklarında 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin Muğla’nın Datça ilçesine 253 kilometre mesafede ve 5.39 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
Marmaris açıklarında gece 5.8’lik sarsıntı
Aynı gün sabaha karşı 02.17’de ise Akdeniz’de, Marmaris açıklarında 5.8 büyüklüğünde bir başka deprem kaydedildi. Depremin 67.91 kilometre derinlikte olduğu belirtildi.
Marmaris’teki sarsıntı nedeniyle 69 kişi çeşitli nedenlerle yaralanırken, Fethiye’de panik atak geçiren 14 yaşındaki Afranur’un hastanede yaşamını yitirmesi büyük üzüntü yarattı.