Ege sallandı: Aynı gün iki büyük sarsıntı

AFAD’ın paylaştığı bilgiye göre, saat 14.26’da Ege Denizi’nde, Girit Adası açıklarında 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin Muğla’nın Datça ilçesine 253 kilometre mesafede ve 5.39 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

Marmaris açıklarında gece 5.8’lik sarsıntı

Aynı gün sabaha karşı 02.17’de ise Akdeniz’de, Marmaris açıklarında 5.8 büyüklüğünde bir başka deprem kaydedildi. Depremin 67.91 kilometre derinlikte olduğu belirtildi.

Marmaris’teki sarsıntı nedeniyle 69 kişi çeşitli nedenlerle yaralanırken, Fethiye’de panik atak geçiren 14 yaşındaki Afranur’un hastanede yaşamını yitirmesi büyük üzüntü yarattı.